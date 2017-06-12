Американец выиграл в лотерею 447 миллионов долларов

Имя счастливчика пока не известно. Неизвестный американец купил в продуктовом магазине билет популярной лотереи Powerball. Билет оказался выигрышным, причем выигрыш рекордный - 447 миллионов долларов.

Об выигрыше невероятной суммы пишет «РГ» со ссылкой на организаторов лотереи Powerball.

Известно, что счастливчик приобрел билет в продуктовом магазине и выиграл 447 миллионов долларов. В лотерее надо было угадать номера пяти шаров белого цвета и номер одного красного шара. Эксперты подсчитали, что решить такую комбинацию положительно – один шанс из 292 миллионов. Но счастливчику это удалось! Выигрыш можно сразу получить наличными, либо по частям в течение 29 лет. Данный суперприз - десятый по величине за все время существования различных лотерей в Америке.