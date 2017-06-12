Венгерский премьер Виктор Орбан обвинил власти ЕС в пособничестве террористам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Евросоюза в пособничестве террористам. Во время выступления перед депутатами парламента глава венгерского кабмина заявил: "Непостижимо, что Брюссель открыто встал на защиту террористов".

Как подчеркнул в своем выступлении Орбан, Венгрия всегда была самой проевропейской страной и защищает истинные ценности ЕС — добровольного объединения европейских наций, сообщает Лента.ру со ссылкой на венгерские СМИ.

Он отметил, что при этом Брюссель продолжает политику открытых дверей по отношению к беженцам, вместо того, чтобы закрыть границы перед лицом террористических атак. Орбан ранее неоднократно заявлял, что беженцы представляют угрозу странам ЕС. Он призывал укрепить внешние границы Европейского союза во избежание нового миграционного кризиса.

28 апреля премьер Венгрии объявил о завершении строительства второй трехметровой стены для защиты от мигрантов на границе с Сербией.