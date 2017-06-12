ООН призывает увеличить в 13 раз количество мест для приема беженцев

Количество мест для расселения беженцев требуется увеличить в тринадцать раз. С таким призывом 12 июня обратился к мировому сообществу верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По словам Гранди, в настоящее время большие трудности с расселением испытывает порядка 1,2 миллиона беженцев, сообщает ТАСС. Верховный комиссар ООН обратился с призывом увеличить количество мест для приема беженцев к представителям правительственных и неправительственных организаций на консультациях в Женеве.

Пресс-служба ООН отмечает, что в расселении сейчас нуждаются свыше 510 тыс. беженцев в 34 странах Африки, порядка 280 тыс. на Ближнем Востоке, 302 тыс. в Европе, свыше 100 тыс. в Азии и порядка 1,8 тыс. - в Северной и Южной Америке.