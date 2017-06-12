В Совфеде ракритиковали идею обязать россиян информировать о въезде на Украину

В России парламентарии раскритиковали инициативу главы украинского МИД Павла Климкина о создании системы, при которой россияне будут обязаны информировать украинские власти о намерении посетить страну.

По мнению депутатов Госдумы, эта идея относится к разряду фантастических. В Совете Федерации назвали предложение Климкина абсурдным и пообещали аналогичную реакцию со стороны Москвы, как и на введение виз.

"Украинские власти в последние годы отличаются экстравагантными предложениями, которые плохо вписываются в международную практику. Это одно из них. Я не знаю, чтобы где-то в мире такая система использовалась и работала", - высказал мнению первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Он назвад предложение Климкина несерьезным и непроработанным.