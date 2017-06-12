Петр Порошенко запретил в стране георгиевские ленточки

Для подписания этого закона президент Украины Петр Порошенко выбрал самый удобный момент: приказ о запрете на территории Украины георгиевских ленточке подписан 12 июня, когда россияне отмечают День России.

Закон о запрете на изготовление и пропаганду георгиевских ленточек Петр Порошенко подписал 12 июня, хотя о планах такого запрета было объявлено гораздо раньше, сообщают РИА Новости.

Отныне за изготовление о ношение георгиевской ленточки на Украине предусмотрен штраф (в пересчете с национальной валюты - до 97 долларов) и даже арест до 15 суток, - Верховная рада приняла ранее соответствующий закон. Для ветеранов Великой Отечественной войны, награды которых содержат элементы георгиевской ленточки, закон делает исключение.

На Украине теперь запрещено даже показывать георгиевскую ленту на массовых акциях, плакатах, фотографиях или на телевидении и пропагандировать ленту в других СМИ.