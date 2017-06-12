Во Франции на авиашоу разбился истребитель времен Второй мировой войны
12 июня 2017, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]
Во время авиашоу на севере Франции разбился британский истребитель времен Второй мировой войны. Во время взлета пропеллер воздушного судна зацепился о землю и судно перевернулось на скорости.
ЧП произошло буквально в нескольких метрах от зрителей. Обломки самолета полетели в толпу, известно, что одна женщина получила серьезные травмы.
По предварительным данным, пилот выжил, но пострадал при крушении. О тяжести и характере травм пострадавших пилота и зрительницы не сообщается.