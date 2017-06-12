Коктейль Молотова стал причиной пожара в ресторане Парижа

Накануне поздно вечером неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторан в районе Сен-Сен-Дени на севере Парижа. В результате происшествия три человека получили серьезные ожоги и были госпитализированы.

Из-за брошенной бутылки с зажигательной смесью в шестиэтажном здании вспыхнул пожар. Пострадавших эвакуировали с места происшествия при помощи медицинского вертолета. Еще один человек отделался легкими травмами.

Откуда взялась бутылка с зажигательной смесью и почему ее бросили в ресторан, пока не известно, передает агентство Франс Пресс.