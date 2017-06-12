Трампа уличили в получении иностранных средств на собственный бизнес

Генпрокуроры двух американских штатов Вашингтон и Мэриленд намерены привлечь президента США Дональда Трампа к суду. Они подозревают главу государства в нарушении антикоррупционного закона.

Зная о том, что Трамп получает регулярные отчеты о финансовом состоянии своей компании, генпрокуроры обвиняют главу Штатов в том, что он продолжал заниматься собственным бизнесом и после вступления в должность президента и через свои компании получает средства от правительств других государств.



Washington Post, в частности, указывает на деятельность гостиницы Trump International Hotel, которая была открыта в прошлом году недалеко от Белого дома. Известно, что посольство Кувейта изначально бронировало помещение в отеле Four Seasons, но потом перенесло мероприятие в гостиницу Трампа. С момента инаугурации нынешнего президента Саудовская Аравия также несколько раз бронировала номера в его гостинице.

Если федеральный судья примет иск генпрокуроров, те потребуют раскрыть налоговую декларацию Трампа.



