Конгресс США намерен в ближайшее время ужесточить антироссийские санкции

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что американский конгресс намерен в ближайшее время ужесточить антироссийские санкции. По его словам, усиливающий санкции законопроект рассмотрят на этой неделе.

"Есть непреодолимое доказательство того, что Россия пытается разрушить демократию здесь и за рубежом", — заявил Грэм CBS News.

Сенатор также добавил, что новые ограничения продемонстрируют решимость Соединенных Штатов "наказать русских", а если американский лидер Дональд Трамп при этом откажется подписать закон, ужесточающий санкции против России, то он "предаст демократию".