Меланья Трамп с сыном Бэрроном переехали в Белый дом

Семья присоединилась к президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне. Первая леди США Меланья Трамп с сыном Бэрроном перебрались из небоскреба Trump Tower в центре Нью-Йорка в президентскую резиденцию в Белом доме.

Меланья опубликовала в Twitter фотографию с видом из окна Белого дома. "С нетерпением жду прекрасных моментов, которые будут у нас в новом доме", - написала она, сопроводив пост хэштегом #movingday ("день переезда").









Воссоединиться семье мешала учеба младшего сына Трампа. 11-летний Бэррон учится в супердорогой подготовительной школе на Манхэттене. Годовое обучение там стоит более 37 000 долларов. Дональду и Мелании очень нравится выбранная школа, как и самому Бэррону. Если это окончательный переезд поближе к отцу, то ребенку придется сменить школу.

У 70-летнего президента США Дональда Трампа пятеро детей от трех браков - две дочери и трое сыновей. За исключением Бэррона все они уже взрослые люди. Дочь Иванка считается помощником президента и занимает в Белом доме свой кабинет. Ее супруг Джаред Кушнер является официальным советником президента.



