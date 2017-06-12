Кроссовки легендарного Джордана ушли с молотка за 190 тысяч долларов

На аукционе SCP Auctions продали кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в которых он выступал на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Лот ушел с молотка за 190 373 доллара.

На кроссовках есть автограф легенды спорта и в них сохранились оригинальные стельки. В этих кроссовках Джордан последний раз выступал как любитель, в октябре 1984 года спортсмен дебютировал в составе "Чикаго" в НБА.

Двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан, шесть раз выигрывавший чемпионат НБА в качестве игрока, назван самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. А еще Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всем мире в 80-х и 90-х годах прошлого века.