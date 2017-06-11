Движение Макрона побеждает на выборах во французский парламент

Французское МВД некоторое время назад обнародовало предварительные результаты выборов в парламент страны.

Согласно этим данным, первое место по итогам голосования занимает созданное действующим президентом Франции движение «Вперед, республика». За политическое объединение Эммануэля Макрона проголосовали более 26% избирателей. Следом с большим отставанием идут «Республиканцы» (16,4%) и «Национальный фронт» (14,4%).

Напомним, Эммануэль Макрон стал главой государства месяц назад. Во втором туре голосования он уверенно победил Марин Ле Пен. Став президентом, Макрон в соответствии с французскими политическими традициями ушел с поста руководителя своего движения, который он занимал ранее.