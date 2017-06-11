Могерини допустила возможность превращения Евросоюза в военный альянс

Европейский союз может в будущем превратиться в военный альянс, однако такого развития событий следует избежать. Об этом заявила сегодня Федерика Могерини.

Глава дипломатии Евросоюза отметила, что содружеству следует наращивать свой оборонный потенциал и тесно сотрудничать в этом вопросе с НАТО. При этом Могерини считает, что укрепление обороноспособности ЕС не должно сопровождаться «изменением его природы».

Напомним, в феврале текущего года было принято решение о создании армии Евросоюза. Соответствующую резолюцию одобрили депутаты Европарламента. Данный документ внес изменения в основополагающие принципы содружества.