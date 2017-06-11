Белый дом опроверг сообщения о переносе визита Трампа в Великобританию

Информация о переносе визита Дональда Трампа в Великобританию не соответствует действительности, сообщили в Белом доме.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» процитировали британскую прессу, которая сообщила, что американский лидер решил временно отказаться от планов посетить Лондон. По сведениям журналистов, причиной этого шага стало то, что Трамп опасается акций протеста, которые намерены устроить его противники в Великобритании.

По данным СМИ, о переносе своего визита Трамп сообщил в ходе телефонного разговора с британским премьер-министром Терезой Мэй. В администрации президента США заявили, что во время беседы политиков тема предстоящего визита вообще не обсуждалась.