Под Одессой снесли памятник Котовскому

В Одесской области снесли памятник революционному деятелю Григорию Котовскому.

Монумент располагался в центре города Подольска, ранее носившего имя красного командира. В ночь на минувшую субботу он был демонтирован. Памятник убрали в рамках кампании по декоммунизации, которая ставит своей целью избавление Украины от советского наследия.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Киеве избавились от последнего памятника Владимиру Ленину. Монумент находился на территории одной из промышленных зон украинской столицы и по документам проходил как уничтоженный. За снос памятника основателю советского государства пришлось заплатить владельцу данной территории.