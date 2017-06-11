Россия и Иран предложили Катару продовольственную помощь
11 июня 2017, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]
Иран и Россия предложили Катару продовольственную помощь. О предложении помощи дружественных стран рассказал глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам катарского министра, эмират пока в помощи не нуждается, такой необходимости не возникло.
«Что мы используем сейчас - так это все каналы из Турции и другие страны», - рассказал дипломат.
В начале этой недели несколько стран, в том числе Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивская республика, Маврикий и Мавритания объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за того, что эмират поддерживает террористические организации.
Саудовская Аравия закрыла сухопутную границу, аннулировала лицензию катарской авиакомпании Qatar Airways. Авиакомпании Emirates и Egyptair приостанавливают рейсы в Катар. Бахрейн прекратил морское и воздушное сообщение с Катаром и запретил гражданам Катара въезд в страну.
Авиакомпания Qatar Airways отменила со вторника, 6 июня, все рейсы в четыре страны, разорвавшие накануне с Дохой дипломатические отношения. Катарская авиакомпания отменила рейсы в ОАЭ, Бахрейн, Египет и Саудовскую Аравию.
СМИ пишут, что среди жителей Катара началась паника, люди бросились в магазины скупать продукты.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с ситуацией в Катаре.