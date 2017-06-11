Могерини рассказала о пользе «безвиза» с Украиной для экономики Евросоюза

Федерика Могерини выступила со специальным видеообращением, посвященном вступившему сегодня в силу соглашению о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом.

Как отметила глава дипломатии ЕС, от принятого решения выиграют обе стороны. По словам Могерени, отмена виз создаст новые возможности и поможет укрепить экономики Украины и Евросоюза. Кроме того, «безвиз» будет способствовать развитию дальнейшего сотрудничества Киева и Брюсселя.

Накануне «Аргументы недели» писали, что украинский президент Петр Порошенко выступая на праздничном мероприятии, посвященном отмене виз с ЕС, рассказал о прощании с «немытой Россией».

Сегодня стало известно, что за первые часы действия «безвиза» границу Евросоюза пересекли около 600 граждан Украины.