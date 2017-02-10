Американский спутник-шпион что-то выслеживал на базе ВМФ России на Балтике

Западные сайты, отслеживающие космические объекты на орбите, сообщили, что американский спутник радиолокационной разведки США типа "Топаз" дважды пролетел над главной базой Балтийского флота России в городе Балтийске.

Этот же спутник прошел над Донбассом, в том числе над территорией Луганской и Донецкой областей.

Помимо этого, 10 февраля совершил подлет к границам России на Балтике стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным SHAM75. Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, и в ходе кругового 7-часового перелета до Таллина и обратно осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

За последние три месяца американские самолеты-разведчики совершили не менее 30 подлетов к границам РФ на Балтике. Активничают они и у побережья Крыма, возле российских баз в Сирии и в районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье.





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