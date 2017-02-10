Американский спутник-шпион что-то выслеживал на базе ВМФ России на Балтике
10 февраля 2017, 22:56 [ «АН-онлайн» ]
Западные сайты, отслеживающие космические объекты на орбите, сообщили, что американский спутник радиолокационной разведки США типа "Топаз" дважды пролетел над главной базой Балтийского флота России в городе Балтийске.
Этот же спутник прошел над Донбассом, в том числе над территорией Луганской и Донецкой областей.
Помимо этого, 10 февраля совершил подлет к границам России на Балтике стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным SHAM75. Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, и в ходе кругового 7-часового перелета до Таллина и обратно осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.
За последние три месяца американские самолеты-разведчики совершили не менее 30 подлетов к границам РФ на Балтике. Активничают они и у побережья Крыма, возле российских баз в Сирии и в районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье.
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