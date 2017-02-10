Если бы найденный кокаин наркодилерам удалось продать, то они бы заработали более 50 миллионов британских франков (это более 3,5 миллиардов рублей). Но кокаин, к счастью, арестован английской полицией.

Необычную находку сделал случайный похожий на одном из пляжей графства Норфолк (это на востоке страны). Он обнаружил бесхозные мешки, в которых, как установила полиция, был кокаин, пишет «РГ».

Сознательный прохожий, понимая, что нашел не простой «порошок», тут же вызвал полицию. Выяснилось, что мешки выбросило волной на берег, то есть они явно принадлежали какому-то кораблю и этот корабль, похоже, потерпел крушение. В мешках содержался кокаин общей массой 360 килограммов. Британская полиция проводит расследование, чтобы вычислить наркоторговцев.