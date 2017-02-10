Эстония призывает соседние страны усилить оборону

Ранее стало известно, что эстонский Парламент в 2017 году увеличил расходы на оборону. Председатель профильной комиссии Парламента страны Ханнес Хансо призвал Латвию и Литву последовать примеру Эстонии.

Ханнес Хансо высказался в том смысле, что военные расходы в странах Балтии хоть и велики, но должны стать еще больше, сообщает РИА Новости.

В настоящее время Эстония тратит 2 процента ВВП на вооружения, и эстонская сторона призывает не считать эту цифру пределом. В то же время соседи Эстонии пока и на этот уровень не вышли. Современные траты на вооружения Эстония предлагается считать «минимумом», который в целях безопасности надо преодолевать.

В 2017 году Эстония потратит на оборону 477 миллионов евро, и это 28 миллионов больше, чем в минувшем году.