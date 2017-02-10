В ДНР назвали официальные версии убийства Гиви

Следственные органы ДНР рассматривают две возможные версии убийства комдива "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви): выстрел из огнемета "Шмель" и подрыв взрывного устройства.

По данным заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, следователям уже удалось доказать причастность ряда лиц к убийству Гиви и их взаимодействие с украинскими спецслужбами. Круг подозреваемых не разглашается в интересах следствия.

Ранее появившаяся информация о том, что Гиви убили свои, не подтвердилась. Игорь Мальцев под позывным «Француз» опроверг «свое» признание в убийстве. Он рассказал, что его страница в соцсети «ВКонтакте» была взломана еще в 2016 году, а обвинения в его адрес — это провокация СБУ.

Сегодня в Донецке простились с Михаилом Толстых. Его похоронили рядом с Моторолой.