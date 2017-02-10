Передумал лететь: пассажир открыл аварийный выход в самолете прямо перед взлетом
10 февраля 2017, 16:12 [ «АН-онлайн» ]
На борту самолета, принадлежащего индийской авиакомпании IndiGo, произошло ЧП: когда лайнер уже был готов к взлету, один из пассажиров открыл аварийный выход, собираясь выйти.
Прежде чем хулигана урезонили, он уже успел даже спустить трап, предназначенный для эвакуации, сообщает телеканал NDTV. На борту лайнера в тот момент находилось 176 пассажиров, но пострадал в результате только один - сосед беспокойного пассажира, который отделался синяками.
Бортпроводники уведомили об инциденте членов экипажа, а те в свою очередь - службу безопасности аэропорта Мумбая. Авиакомпания подала на хулигана жалобу за серьезное нарушение правил безопасности.
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