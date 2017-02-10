Бойцов ВСУ, обратившихся к Порошенко с требованиями, отправили на передовую

Все бойцы, которые приняли участие в записи видеообращения к Петру Порошенко, отправлены на передовую. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Бойцы 58-й бригады Вооруженных сил Украины обратились к президенту с требованием прекратить торговлю с ДНР и ЛНР. При этом они попросили жителей самопровозглашенных республик отнестись с пониманием к экономической блокаде, сообщает lenta.ru.

По словам Бутусова, после этого все военнослужащие были подняты по тревоге и отправлены на фронт по приказу командования.

Также сообщается, что было проведено расследование инцидента с видеообращением. Однако оно показало, что военнослужащие не нарушили дисциплины, так как записали его во время своего отпуска.