Бойцов ВСУ, обратившихся к Порошенко с требованиями, отправили на передовую
10 февраля 2017, 14:39 [ «АН-онлайн» ]
Все бойцы, которые приняли участие в записи видеообращения к Петру Порошенко, отправлены на передовую. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
Бойцы 58-й бригады Вооруженных сил Украины обратились к президенту с требованием прекратить торговлю с ДНР и ЛНР. При этом они попросили жителей самопровозглашенных республик отнестись с пониманием к экономической блокаде, сообщает lenta.ru.
По словам Бутусова, после этого все военнослужащие были подняты по тревоге и отправлены на фронт по приказу командования.
Также сообщается, что было проведено расследование инцидента с видеообращением. Однако оно показало, что военнослужащие не нарушили дисциплины, так как записали его во время своего отпуска.