Чиновники уснули на совещании о лени и были наказаны (ФОТО)

Ужасный скандал разразился в провинции Хубэй в Китае. Причем в центре его оказались госслужащие. Чиновники попали впросак на одном из заседаний. Они просто взяли и уснули. А вот пресса отнюдь не дремала. В СМИ сразу же появились фотографии с почивающими чиновниками.

Примечательно, что госслужащие мирно засопели на встрече, которая была посвящено теме "Как мотивировать ленивых и вялых сотрудников". Сообщается, что на совещании уснуло шесть чиновников, пишет life.ru.

Теперь соням грозит наказание. Их уже заставили написать объяснительные. Также они должны принести свои публичные извинения за сладкий сон в средствах массовой информации.









Фото: twitter.com