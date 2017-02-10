Чиновники уснули на совещании о лени и были наказаны (ФОТО)
10 февраля 2017, 14:01 [ «АН-онлайн» ]
Ужасный скандал разразился в провинции Хубэй в Китае. Причем в центре его оказались госслужащие. Чиновники попали впросак на одном из заседаний. Они просто взяли и уснули. А вот пресса отнюдь не дремала. В СМИ сразу же появились фотографии с почивающими чиновниками.
Примечательно, что госслужащие мирно засопели на встрече, которая была посвящено теме "Как мотивировать ленивых и вялых сотрудников". Сообщается, что на совещании уснуло шесть чиновников, пишет life.ru.
Теперь соням грозит наказание. Их уже заставили написать объяснительные. Также они должны принести свои публичные извинения за сладкий сон в средствах массовой информации.
Фото: twitter.com