На встрече президента Латвии с главами ФРГ, Литвы и Эстонии рухнула люстра

Инцидент произошел в официальной резиденции главы Латвийской республики. Причем, в тот момент, когда президент принимал глав Германии, Литвы и Эстонии.

Как сообщается, в вестибюле Рижского замка вдруг взяла, да и рухнула на пол люстра. Слава богу, что не на голову кому-либо из участников встречи. Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал.

Также стало известно, что разбившаяся люстра является лишь копией оригинала, а потому не представляет собой исторической ценности, сообщает vesti.ru.

Напомним, что в Рижском замке, который является резиденцией президента, случился еще один инцидент в начале года. Затопило Белый зал.