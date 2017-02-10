Апелляционный суд США оставил в силе запрет на антииммигрантский указ Трампа

После того, как федеральный судья заблокировал действие указа, касающегося мигрантов из исламских стран, Трамп заявил о “смехотворности” такого решения, написав в своем Twitter, что если что и будет отменено, так это постановление судьи.

Однако, судя по всему, с такими заявлениями американский лидер поспешил. Федеральный апелляционный суд страны оставил в силе запрет указа, поскольку даже временное восстановление его действия, по мнению судей, может нанести вред Соединенным Штатам. Кроме того, в суде отметили, что американским властям не удалось привести убедительных доказательств того, что запрет на въезд можно оправдать соображениями нацбезопасности, сообщает “Коммерсант”.

Впрочем, Трамп не намерен оставлять это дело так. “Увидимся в суде!” - написал он в своем микроблоге в Twitter.