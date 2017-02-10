Британка сняла на видео призрака, из-за которого не может выйти замуж (ВИДЕО)

Любопытное видео сняла 52-летняя жительница британского Уэйкфилда. На кадрах видно, как под потолком появляется яркое свечение, которое затем пролетает по комнате.

Женщина утверждает, что это призрак. Причем она уверена, что он принадлежит черному монаху. По ее мнению, именно он является виновником того, что у нее нет бойфренда.

Как рассказала женщина, призрак пугает всех представителей мужского пола, которые появляются в ее доме. Даже сыновей и внуков. А тот, кто рисковал остаться у нее на ночь, вообще натерпелся ужаса. Все ее ухажеры рассказывали потом одно и то же. Мол, кто-то топал всю ночь, выл. Некоторые даже видели силуэт, сообщает vesti.ru.

Однако, женщина не обижается на призрака. Она считает, что он старается ради нее. Мол, вот так он ее защищает. Вот только уж слишком усердно.

Кстати, никто до сих пор не смог объяснить, что за сущность поселилась в доме женщины.