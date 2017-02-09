Около двух тысяч авиарейсов отменили в США из-за снежной бури

Из-за сильнейшего снежного шторма на северо-востоке Соединенных Штатах Америки увеличилось количество отмененных рейсов.

К настоящему моменту число отложенных полетов достигло почти двух тысяч и, вероятно, это не предел. Как сообщает сегодня телеканал ABC News, в аэропортах США сейчас задерживаются сразу 1695 запланированных на четверг, 9 февраля, рейсов.

Не менее десяти авиакомпаний уже опубликовали предупреждение об отменах и задержках самолетов более чем в двенадцати аэропортах, расположенных на восточном побережье. Прогнозы погоды пока не являются утешительными для тех, кто отправляется в путешествие.