Оскорбившего Путина журналиста Fox News обвиняют в сексуальных преступлениях

Американский журналист, оскорбивший российского лидера Владимира Путина, может быть замешан в противоправных действиях.

Билл О’Райли неоднократно обвинялся своими коллегами-женщинами в сексуальных домогательствах. Одна из них в настоящее время готовит иск к мужчине, узнал телеканал RT.

Ведущий Fox News Билл О’Райли обратил на себя внимание мировой общественности тем, что в ходе недавнего интервью с главой Белого дома Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина «убийцей». В Кремле это заявление назвали некорректным и потребовали извинений. О’Райли приносить извинения отказался, причем сделал это в глумливой форме.