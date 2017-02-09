Оскорбившего Путина журналиста Fox News обвиняют в сексуальных преступлениях
9 февраля 2017, 09:13 [ «АН-онлайн» ]
Американский журналист, оскорбивший российского лидера Владимира Путина, может быть замешан в противоправных действиях.
Билл О’Райли неоднократно обвинялся своими коллегами-женщинами в сексуальных домогательствах. Одна из них в настоящее время готовит иск к мужчине, узнал телеканал RT.
Ведущий Fox News Билл О’Райли обратил на себя внимание мировой общественности тем, что в ходе недавнего интервью с главой Белого дома Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина «убийцей». В Кремле это заявление назвали некорректным и потребовали извинений. О’Райли приносить извинения отказался, причем сделал это в глумливой форме.