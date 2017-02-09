Завершает работу самая крупная в мире медная шахта

Самая крупная в мире шахта по добыче меди временно завершает свою работу из-за забастовки шахтеров.

Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил лидер профсоюза горняков Union No.1 Патрисио Тапиа. Подобные меры решила принять англо-австралийская горнодобывающая компания под названием BHP Billiton, передает агентство Reuters. Мужчина отметил, что работы прекращаются на основных объектах шахты, в частности, в первом и втором цехах электролиза, а также на гидрометаллургической установке.

Отметим, что шахта Escondida расположена в пустыне Атакама на севере Перу.