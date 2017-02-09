Трудолюбивый американский уборщик заработал за год более 230 тысяч долларов

Уборщик региональной сети железных дорог в Сан-Франциско смог заработать за 2016 год более 230 тысяч долларов.

Как пишет американская пресса, такого уровня дохода работнику по имени Лян Чжао Чжан удалось достичь благодаря тому, что он практически жил на работе. Мужчина трудился почти без выходных, по 17 часов в сутки. Поэтому уборщик получал не только зарплату, но и разнообразные бонусы от своей компании.

Стоит отметить, что Чжан работает в таком режиме уже 3 года и стал богаче за это время на 680 тысяч долларов. В компании Чжана отмечают, что секрет больших доходов уборщика прост – он никогда не отказывается от работы.

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