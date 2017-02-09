Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме

В СМИ опубликованы фрагменты письма организатора терактов 11 сентября бывшему американскому лидеру Бараку Обаме.

Свое послание находящийся в тюрьме Гуантанамо Халид Шейх Мохаммед написал еще в январе 2015 года. Дошло оно до адресата не сразу из-за бюрократических проволочек.

В письме Мохаммед возлагает вину за теракты на руководство Соединенных Штатов, которое насаждает по всему миру тиранию. Боевик пишет, что с радостью примет смерть, потому что в загробном мире он сможет встретить убитых американцами друзей и Усаму бен Ладена.

Напомним, в результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли почти 3 тысячи человек. Халид Шейх Мохаммед считается главным организатором этих атак. Суд над ним начался в 2012 году.

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