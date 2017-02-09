В США зафиксировано опасное сближение самолета с воздушным судном Трампа

В США произошел серьезный инцидент с участием "борта номер один".

Согласно последней информации самолет неожиданно опасно сблизился в воздухе с Boeing-747 американского президента Дональда Трампа. Как сообщает сегодня телеканал ABC, инцидент был зафиксирован в небе над Флоридой в прошлую пятницу, когда лидер США направлялся на выходные в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

Источник уточняет, что самолет обязан был двигаться на дистанции в три морские мили от воздушного судна Трампа, однако он якобы летел фактически параллельно "борту номер один".