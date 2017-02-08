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Катающаяся с горки выдра покорила Интернет (ВИДЕО)

8 февраля 2017, 23:08 [ «АН-онлайн» ]

Катающаяся с горки выдра покорила Интернет (ВИДЕО)
pixabay.com

Зверек катается с горки в одном из парком Америки, - выдра веселится, что называется, «по полной», катаясь на брюхе по снегу. На этот момент видеоролик посмотрело более 200 тысяч пользователей сети.

Американская выдра, как оказалось, обладает не только ценным мехом, но и прекрасным характером, сообщает РИА Новости.

Американский фотограф Баррет Хеджес, который и выложил ролик в сеть, считает выдр самыми забавными из всех животных. Впрочем, доказательства своим словам американец приводит весомые: на видео животное катается на брюхе, и делает это на редкость забавно.

Фотограф наблюдал за выдрой в Йеллоустонском парке Америки. 

 

 

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