Полуобнаженные женщины в Аргентине выступили за право загорать топлес

Десятки полуобнаженных женщин вышли на улицы во многих городах Аргентины включая ее столицу, Буэнос-Айрес, чтобы с помощью демонстраций отстаивать свое право загорать топлес на пляжах страны.

Началось все с того, что стражи порядка пригрозили задержанием трем дамам, принимавшим солнечные ванны топлес, в случае их отказа перейти на тот участок пляжа, который специально предусмотрен для нудистов. Инцидент произошел в январе, и вот сегодня женское негодование наконец выплеснулось в массовые демонстрации.

Полуобнаженные аргентинки прошлись по улицам городов, но этим ограничиваться не намерены: вторая демонстрация запланирована на 11 февраля.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня