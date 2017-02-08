Глава итальянского МВД предложил беженцам поработать бесплатно

Как показал опрос, о результатах которого ранее сегодня писали “АН-онлайн”, большинство европейцев недовольно ситуацией с мигрантами и выступает за то, чтобы гражданам из мусульманских стран был запрещен въезд.

В одной только Италии миграция побила все рекорды: за минувший год в страну прибыло более 181 тысячи человек. Глава итальянского МВД Марко Маннити решил, что гостеприимство не может продолжаться бесконечно и все эти люди могут приносить пользу государству. Он предложил мигрантам выполнять общественные работы, сообщает Il Sole 24 Ore.. По его мнению, это не приведет к дисбалансу на рынке труда, поскольку такая работа оплачиваться не будет.

Читайте также:

См. все новости дня