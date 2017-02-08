ЛНР: войска Украины готовят понтонные переправы

Река Северский Донец – пограничная зона между землями Украины и самопровозглашенной Луганской Республики. В данное время на украинском берегу проводится подготовка для наведения понтонной переправы через реку.

В ЛНР не сомневаются: войска Украины готовятся к очередным вооруженным провокациям, пишет «РГ».

Переправы возводятся в районе населенного пункта Болотенное (территория Украины). Наблюдатели ЛНР фиксируют прибытие в указанный район специалистов по возведению переправ, - сами понтоны были доставлены к реке ранее. Наведение переправы – признак подготовки наступления, считают в штабе ЛНР. Тем более, ВСУ укрепляет свои позиции: в войска силовиков прибывает пополнение.