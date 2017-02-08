Канадец стал звездой Интернета, проиграв 110 миллионов

Житель Канады получил от дяди миллионное наследство и все проиграл на бирже. Мужчина в Сети поведал свою историю и стал суперпопулярен. Впрочем, эта популярность вряд ли вернет ему состояние.

Канадец получил в наследство от своего умершего дяди два с половиной миллиона канадских долларов, что в переводе на российскую валюту равно примерно 110 миллионам, пишет «РГ».

Историю канадца опубликовал известные западные издания и российский журнал TJournal.

Вначале у канадца все сложилось сказочно: он подружился с дядей, который слыл нелюдимым. О наличии у дядюшки больших денег никто из родственников не знал, в том числе и наш герой. После смерти родственника канадец получил огромное наследство и решил поработать трейдером на бирже. Сначала, в 2014 году, у молодого трейдера все было хорошо. Но затем на ставках, которые требуют тщательного анализа, он проиграл первые 325 тысяч: трейдер поставил на то, что акции Apple упадут, а они поднялись.

После незадачливый трейдер повторил ошибку: поставил на рост стоимости нефти и попал под последствия кризиса, потеряв полмиллиона долларов.

Далее, поставив неудачно на результаты "брекзита", потерял еще 100 тысяч. И, наконец, трейдер поставил на то, что выборы в США выиграет Клинтон…