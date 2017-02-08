13-летняя россиянка занималась проституцией в Испании с разрешения матери

Тринадцатилетняя гражданка России, давно проживающая в Испании, занималась проституцией, чтобы кормить брата и мать, которая не только знала о занятии малолетней дочери, но и поощряла его.

Расследование началось после обращения в полицию одного из соседей, сообщает РИА Новости. Стражи порядка города Альмерия установила, что дети не учились в школе и все время находились на улице без присмотра, мать их воспитанием не занималась. С девочкой расплачивались не только деньгами, но и алкоголем и сигаретами для матери, а также иногда продуктами.

Установив слежку за девочкой, они выяснили, что одним из ее клиентов был 59-летний мужчина. В настоящее время он задержан и помещен под стражу. Известно, что ранее он привлекался к ответственности за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

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