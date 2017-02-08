Ляшко упал со ступенек Рады и выругался матом по-русски

Известный украинский политик Олег Ляшко попал сегодня в курьезную ситуацию. Спускаясь по ступенькам Верховной Рады, лидер Радикальной партии увлекся разговором со своими спутниками, оступился и упал.

Судя по видео, которое появилось в соцсетях, падение парламентария к серьезным травмам не привело. Очутившись на полу, он уже через мгновение поднялся и проследовал дальше по своим делам. Кто-то из находившихся рядом людей (не исключено, что сам автор видео) крикнул Ляшко: «Это Бог вас карает!». Отвечать на данную реплику депутат не стал.

Интересная деталь: упав, Олег Ляшко громко выругался матом по-русски. Таким образом, он нарушил запрет на выступления в Раде на русском языке, который в среду ввел председатель парламента Андрей Парубий.

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