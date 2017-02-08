Названа дата похорон комбата Гиви

Власти Донецкой народной республики назвали дату похорон убитого сегодня командира ополченцев Михаила Толстых. Траурная церемония запланирована на 10 февраля.

Напомним, Михаила Толстых, который получил известность в ходе боевых действий в Донбассе как командир батальона «Сомали» с позывным «Гиви», убили в среду утром. Толстых погиб в своем кабинете в результате попадания снаряда, выпущенного из огнемета «Шмель».

Власти ДНР обвинили в убийстве ополченца Киев. Руководитель республики Александр Захарченко заявил, что власти Украины, использующие диверсионные методы для устранения своих противников, необходимо внести в международные списки террористов.