В Финляндии однополых студентов перестанут селить в одной комнате

Закон о легализации однополых браков, вступающий в силу в Финляндии с 1 марта текущего года, может значительно осложнить жизнь гражданам страны. Дело в том, что теперь людям одного пола, проживающим вместе, придется доказывать, что они не состоят в отношениях.

Согласно финскому законодательству, предоставления разного рода жилищных льгот и скидок может зависеть от дохода одного из партнеров. Поэтому люди, которые живут вместе, но не состоят в отношениях, обязаны предоставлять раздельные договоры аренды.

Ранее у людей одного пола такие документы не запрашивались, однако после того, как закон вступит в силу, все изменится, пишет Helsingin Sanomat. При этом остается вопрос, как воспринимать студентов, проживающих в одной комнате общежития. Предполагается, что теперь учебным заведениям придется селить учащихся по одному, чтобы избежать двусмысленности.

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