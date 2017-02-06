В ФРГ не нашли доказательств вмешательства России, но поиски не прекратили

Немецкие разведслужбы так и не смогли найти убедительных доказательств вмешательства России в дела страны. Тем не менее правительство Германии не считает, что это снимает с Москвы подозрения.



Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) совместно с немецким ведомством по защите конституции вели поиски доказательств вмешательства России в политическую жизнь страны на протяжении целого года, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Изначально планировалось результаты этого расследования опубликовать, однако этого так и не произошло: власти страны решили, что в этом нет никакого смысла, поскольку при отсутствии доказательств вызвало бы обострения и без того непростых отношений с Кремлем.

Тем не менее ведомство канцлера распорядилось продолжать расследование.

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