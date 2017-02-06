В Великобритании родился щенок с зеленой шерстью

У британских собаководов родился щенок лабрадора-ретривера с крайне необычной шерстью. Хозяева поначалу думали, что его окрас черный, однако потом заметили зеленоватый отлив.

Как сообщает издание Daily Mail, другие щенки в помете не могут похвастаться такой шерстью, все они обладают палевым окрасом. Необычный цвет шерсти объясняется тем, что в плаценте собаки повышено содержание вещества биливердина - промежуточного продукта распада гемоглобина. Именно оно придает коже человека, больного желтухой, зеленоватый оттенок, а в случае со щенком дало вот такой занимательный эффект. Впрочем, на здоровье собаки это никак не отразилось.

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