Ричард Кларк, который в администрациях Билла Клинтона и обоих Бушей занимал пост советника по безопасности, а в настоящее время является одним из самых авторитетных экспертов в области терроризма, заявил, что президентство Трампа началось крайне неудачно.

По мнению эксперта, новый президент сделал настоящий подарок террористическим организациям, введя запрет на въезд граждан из мусульманских стран. Для многих людей это может стать аргументом в пользу того, что Соединенные Штаты действительно ведут войну против мусульман.

В своем интервью Bild Кларк отметил также, что его самые большие опасения связаны с тем, что в случае возникновения инцидентов с американскими военными в Иране реакция Трампа будет “чрезмерной”. Эксперт полагает, что те, кому это выгодно, могут намеренно спровоцировать такие инциденты.

В целом же Кларк считает, что Трампом легко манипулировать: например, ему нравится, когда его называют успешным. Его тщеславием могут воспользоваться другие политики в своих целях.

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