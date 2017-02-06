В Норвегии задумались о введении “третьего пола”

В скором времени норвежцы могут получить возможность не отмечать свой пол в документах как женский или мужской, а определять себя как “оно”: в Норвегии предлагают ввести “третий пол”.

С соответствующей инициативой выступила норвежская Рабочая партия. По мнению ее представителей, люди, которые не определяют себя как мужчина или женщина, должны иметь возможность жить в соответствии со своей идентичностью. Вопрос о введении третьего пола стал одним из пунктов программы Рабочей партии на следующий парламентский период.

Как отмечает издание NRK, в Швеции уже действует подобная модель, однако в Норвегии такое предложение пока поддерживают не все - в частности, с критикой выступает Партия Центра. Тем не менее предполагается, что введение категории “оно” в Норвегии - это всего лишь вопрос времени.

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