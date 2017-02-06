AliExpress ограничит бесплатную доставку по России

Популярная у россиян торговая интернет-площадка AliExpress изменила условия доставки товаров в Россию. Причем новые правила, которые вступают в силу уже завтра, покупателей вряд ли обрадуют.

Дело в том, что с 7 февраля текущего года отменяется бесплатная доставка товаров. Правда, не всех, а только тех, что дешевле двух долларов. Кроме того, теперь всем посылкам будет присваивается трек для их отслеживания. Причем это правило коснется и покупателей из Белоруссии и Украины.

По мнению AliExpress, это позволит свести к минимуму потери посылок при неотслеживаемых отправлениях. На эти меры пришлось пойти из-за того, что клиенты, по правилам сайта имеющие право потребовать возмещения средств за товары, которые они не получили, часто пользовались этим, чтобы извлечь двойную выгоду. Они помечали заказ невыполненным и требовали возмещения ущерба несмотря на то, что получали посылку.

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