На Украине поставят двухметровый памятник “Ждуну”

Двухметровая статуя Homunculus Loxodontus, получившего популярность в социальных сетях как персонаж “Ждун”, появится в украинском городе Днепре (бывшем Днепропетровске).

Персонаж, придуманный голландским скульптором Маргрит ван Брифорт, изначально символизировал человека, ожидающего своей очереди в поликлинике. Однако в украинском сегменте интернета “Ждун” стал героем мемов, в том числе и на тему деятельности властей.

Как сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook, в настоящий момент ведутся переговоры с голландским скульптором по поводу установки статуи. Предполагается, что скульптура появится в центре города.

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