От Порошенко потребовали представить план по освобождению Донбасса и Крыма

В Верховной Раде Украины потребовали от главы государства, чтобы он представил план по освобождению Крыма и Донбасса, поскольку народ имеет право знать стратегию власти.

Предложение было выдвинуто францией “Народного фронта”, сообщает lenta.ru со ссылкой на пресс-службу партии. В сообщении отмечается, что поскольку все тяжести войны лежат на простых гражданах, власть обязана донести до них план освобождения территорий. По мнению парламентариев, такой план должен быть представлен на утверждение Рады.

Стоит отметить, что украинский депутат не так напомнил президенту Порошенко, что одним из его предвыборных обещаний в 2014 году было окончание войны в Донбассе в течение двух недель. Однако оно так и осталось невыполненным.

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