В эмблеме “Евровидения-2017” усмотрели “российский след”

Логотип музыкального конкурса “Евровидение-2017”, который не так давно представила Украина, вызвал оживленные дискуссии. Эмблему уже сравнили с креветкой, круассаном и косой Юлии Тимошенко. Теперь же в ней усмотрели и “российский след”.

На самом деле на логотипе изображено национальное украинское ожерелье, бусины которого, по замыслу создателей, открывают простор для фантазии. Однако пользователи задались вопросом, почему текстура некоторых бусин подозрительно напоминают купола московского собора Василия Блаженного. Обратившая на это внимание украинка на своей странице в Facebook выразила недоумение, почему дизайнеры не стали использовать традиционную украинскую петриковскую роспись.